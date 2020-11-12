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Архив - Донецкая область

В Славянске отказались вводить карантин выходного дня

12.11.2020 12:00
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В Славянске отказались вводить карантин выходного дня

Власти Славянска (Донецкая область) пока не намерены выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.
"Вчера правительство приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - говорится в сообщении.
По словам Ляха, он направил в Кабмин соответствующее письмо.
"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас - не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий", - подытожил мэр Славянска.



Теги: Донбасс, Славянск, карантин, выходной
 
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