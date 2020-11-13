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Архив - Донецкая область

Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"

13.11.2020 15:00
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Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"

Группа детей отправилась сегодня из Донецка на отдых в международный детский центр "Артек" в оккупированном Россией Крыму, сообщают СМИ "ДНР".
На отдых поехали 250 ребят. Это дети-сироты, дети погибших военнослужащих, из многодетных семей и другие. Смена продлится 14 дней. Поездка организована при поддержке "главы республики" Дениса Пушилина.



Теги: Донбасс, дети, отдых, Артек, ДНР, Пушилин
 
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