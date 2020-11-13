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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября

13.11.2020 13:00
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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Игоря Лизогуба, по состоянию на 11:00 через КПВВ "Новотроицкое" на временно-оккупированную территорию последовали 54 человека и 14 транспортных средств. На контролируемую территорию - 9 человек и 1 автомобиль.
На КПВВ” Станица Луганская “по состоянию на 11:00 к временно-оккупированной территории последовали 177 человек, а на контролируемую 163.
На других пунктах пропуска боевики закрыли смежные блокпосты со своей стороны.



Теги: Донбасс, КПВВ, ГПСУ, ситуация
 
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