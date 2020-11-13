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"Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"
13.11.2020 16:00
"Укрзалізниця" возобновила движение поезда № 142/141 "Львов - Бахмут", сообщает "Трибун".
Поезд № 142/141 "Львов - Бахмут" будет курсировать раз в три дня. Первый рейс отправился из Львова сегодня, 13 ноября, в 14:20 и завтра прибудет в Бахмут в 18:55.
В обратном направлении - отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 04:32 через сутки.
Во время рейса поезд делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман.
Теги: Львов, поезд, Укрзализниця, Бахмут
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