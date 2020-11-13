"Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"

13.11.2020 16:00

"Укрзалізниця" возобновила движение поезда № 142/141 "Львов - Бахмут", сообщает "Трибун".

Поезд № 142/141 "Львов - Бахмут" будет курсировать раз в три дня. Первый рейс отправился из Львова сегодня, 13 ноября, в 14:20 и завтра прибудет в Бахмут в 18:55.

В обратном направлении - отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 04:32 через сутки.

Во время рейса поезд делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман.