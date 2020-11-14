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Архив - Донецкая область

13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек

14.11.2020 15:00
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13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек

За 13 ноября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 148 человек, сообщает "МЧС ДНР".
На территорию "республики" было запущено 24 транспортных средства и 99 человек. В сторону Украины проследовали 16 транспортных средств и 49 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ситуация
 
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