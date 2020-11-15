КПВВ в Еленовке сократил время работы

15.11.2020 15:00

Завтра, 16 ноября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в «межведомственном оперативнм штабе» "ДНР".

В связи с сокращением рабочего дня на КПВВ «Новотроицкое», пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории, подконтрольной Украине.

Для въезда в ОРДО необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».