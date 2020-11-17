В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре

17.11.2020 10:00

На втором этаже кинотеатра в Авдеевке обнаружен и изъят незаконной схрон оружия, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в городе Авдеевка, на втором этаже здания обнаружен и изъят схрон оружия. В деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд. Часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передана для утилизации пиротехническому подразделению ГСЧС, поскольку она опасна для жизни и здоровья окружающих", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.