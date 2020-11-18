После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков

18.11.2020 11:00

В Донецке прозошел пожар в лаве шахты имени Скочинского. На момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом собщают так называемое "МЧС ДНР".

22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы, судьба еще четырех шахтеров неизвестна.

Также сообщается, что при выполнении работ пострадали три человека – респираторщики военизированного горноспасательного отряда. Они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность.