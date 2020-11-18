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Архив - Донецкая область

После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков

18.11.2020 11:00
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После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков

В Донецке прозошел пожар в лаве шахты имени Скочинского. На момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом собщают так называемое "МЧС ДНР".
22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы, судьба еще четырех шахтеров неизвестна.
Также сообщается, что при выполнении работ пострадали три человека – респираторщики военизированного горноспасательного отряда. Они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, шахта им. Скочинского
 
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