20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке

19.11.2020 15:00

Завтра, 20 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили "межведомственном оперативном штабе ДНР".

Пересечь линию разграничения можно будет с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

1. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории подконтрольной правительству Украины.

2. Для въезда в ОРДО обязательно необходимо "разрешение межведомственного оперативного штаба".