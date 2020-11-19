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Архив - Донецкая область

В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах

19.11.2020 11:00
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В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о запрете видеонаблюдения в общественных местах. "Указ" опубликован на сайте Пушилина, передает "Трибун".
Согласно "документу", "государственным органам", "органам местного самоуправления", "юридическим" и физическим лицам "запрещается подключение систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет".
"В поле зрения не должны попадать общественные места (места общего пользования), территории за пределами объектов частной формы собственности", - сказано в "указе".
Действие "указа" не распространяется на портативные камеры, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие устройства, которые находятся в момент применения непосредственно в руках пользователя.
Контроль за выполнением "указа" возложено на так называемые "МГБ" и "МВД ДНР".



Теги: Донбасс, видеонаблюдение, запрет, ДНР, Пушилин
 
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