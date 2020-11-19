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Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ
На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов. Помощь предназначена тем, кто не смог пересечь линию разграничения и вынужден задержаться в районе КПВВ. Об этом рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»), сообщает Cxid.info.
«С момента введения карантина мы предоставили юридические консультации сотням людей, которые не смогли попасть в свои дома по обе стороны линии разграничения. Часто они вынуждены были задерживаться и ночевать на КПВВ или в населенных пунктах неподалеку, не планируя такой задержки изначально. Наш ежедневный опыт показывает, что в таких условиях люди нуждаются в элементарном: пищи, воде, возможности согреться. Поэтому сейчас мы совместно с партнерами из консорциума Access, будем предоставлять и гуманитарную помощь. Ведь тех, кто в ней нуждается, немало», — отметили в организации.
В каждом из пакетов — дневной запас продуктов и средств гигиены для одного человека. Всего волонтеры раздадут 1000 таких наборов.
Теги: Донбасс, благотворительность, гуманитарная помощь, КПВВ
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