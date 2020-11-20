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Архив - Донецкая область

На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков

20.11.2020 11:00
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На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков

Горноспасатели "ДНР" обнаружили и подняли на поверхность тело одного из четырех пропавших без вести горняков на донецкой шахте имени Скочинского. Об этом сегодня сообщили в МЧС "республики".
"В 1:45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность", — сказано в сообщении.
В спасательном ведомстве отметили, что специалисты продолжают инженерную разведку шахтных выработок. Судьба остальных горняков пока остается неизвестной.



Теги: пожар, шахта им. Скочинского, ДНР
 
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