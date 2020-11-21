Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье

21.11.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье

Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Такое решение вынесла комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.
По результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир) из Авдеевки и Зайцево получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека.



Теги: Донбасс, компенсация, жилье, разрушения, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх