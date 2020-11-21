Главная / Новости / Донецкая область / На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье
Последние новости раздела
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ09:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье
21.11.2020 10:00
Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Такое решение вынесла комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.
По результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир) из Авдеевки и Зайцево получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека.
Теги: Донбасс, компенсация, жилье, разрушения, обстрелы
Читайте также:
- Кабмин установил максимальную сумму компенсации за разрушенное жилье на Донбассе
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения
- Правительство берется компенсировать украинцам 70% расходов на утепление жилья
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье
- Россия должна Украине 350 миллиардов долларов
- Денег нет не для всех - 17 нардепов-миллионеров получили компенсации за жилье в Киеве
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ09:00
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье10:00
- На Львовщине в госпитале для больных COVID-19 взорвался кислород09:00
- ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов17:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса12:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ