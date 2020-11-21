Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского

21.11.2020 11:00

Горноспасатели "ДНР" обнаружили под землей тела еще двух горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте им. Скочинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС "республики".

"В 16:45 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5 западной лавы западной панели обнаружено тело второго горняка без признаков жизни. В 16:55 минут горноспасатели обнаружили тело третьего горняка. На данный момент горноспасатели МЧС проводят работы по выдаче этих горняков на подземную базу", — сказано в сообщении.