23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»

22.11.2020 17:00

В понедельник, 23 ноября, КПВВ «Еленовка» снова будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «межведомственный оперативный штаб», работающий на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области.

Правила проезда остаются прежними:

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории подконтрольной Украине.

Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».