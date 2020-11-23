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Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу
23.11.2020 15:00
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что у Украины есть компромиссный план по возвращению Донбасса. Об этом он рассказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, сообщает сайт novosti.dn.ua.
«Есть алгоритм действий. Я не могу его рассказывать, так как это те знания, которые я получил благодаря своей работе и они, наверное, являются конфеденциальными, точно являются конфеденциальными. Но я знаю, что существует алгоритм действий», — сказал Богдан.
Насчет того, знает ли президент России Владимир Путин об этом плане, Богдан ответил положительно. Также, по его словам, этот план — некий компромисс и альтернатива Минским соглашениям.
Теги: Донбасс, Богдан, план
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