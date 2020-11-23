В Славянске официально объявили победителя выборов мэра

23.11.2020 12:00

Победу во втором туре выборов городского головы Славянска одержал действующий мэр Вадим Лях, получив 16711 голосов избирателей, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Официальные данные огласила городская территориальная избирательная комиссия.

Оппонент Ляха, выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павел Придворов получил 10 415 голосов избирателей. Лях был выдвинут от партии «Оппозиционный блок».

Всего на избирательные участки в Славянске 22 ноября пришло 27617 человек, что составило 32,38% от общего числа избирателей.