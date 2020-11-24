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Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября
24.11.2020 09:00
Сто девяносто шесть человек проследовали через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка»23 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию республики запущено 23 транспортных средства, 121 человек. На территорию Украины выпущено 15 транспортных средств, 75 человек», — сказано в сообщении.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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