Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"

24.11.2020 08:00

Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Facebook.

Заседания ТКГ продлятся два дня в формате видеоконференций. Так, 24 ноября состоятся заседания следующих подгрупп:

политической ("План совместных шагов");

гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными);

безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствования координационного механизма в рамках СЦКК);

экономической (выплата пенсий, социальной помощи).

25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.