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Под Авдеевкой погиб боец ВСУ
В течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Кроме того, используя стрелковое оружие, противник провоцировал защитников неподалеку Водяного.
По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела снайпера тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил Вячеслав Минкин. Его доставили в лечебное учреждение.
"К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - сообщили в штабе ООС.
Вячеслав Минкин, 1991 года рождения, житель города Фастов Киевской области, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады.
Как отмечается, 31-летний Минкин Вячеслав Юрьевич был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях на "Светлодарской дуге".
Теги: Донбасс, нарушение, перемирие, ООС
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