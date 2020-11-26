"ДНР" возобновит пропуск граждан через КПВВ в Еленовке 27 ноября

26.11.2020 16:00

Пропуск граждан через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» под Донецком вновь откроется в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе".

Линию разграничения можно будет пересечь с 09.00 до 16.30.

По-прежнему для въезда в "республику" требуется разрешение от оперативного штаба, для выезда – украинская прописка.

Граждане, въезжающие в "ДНР", обязуются заполнить бланк-согласие на обследование на коронавирусную инфекцию в условиях стационара или сдать экспресс-тест прямо на пропускном пункте и в случае отрицательного исхода ограничиться самоизоляцией на дому.