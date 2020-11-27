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Архив - Донецкая область

Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"

27.11.2020 17:00
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Резников анонсировал открытие сервисного центра на КПВВ "Новотроицкое"

Подготовка к открытию на КПВВ "Новотроицкое" второго сервисного центра идет по плану. Комплекс будет готов принять граждан в середине декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.
«Ни болезни, ни другие проблемы нас не остановят. Ведь мы видим, с какими надеждами смотрят на инициативы украинской власти наши граждане по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Это стало особенно заметно после открытия сервисного центра в Счастье. Запуск программы компенсаций за разрушенное жилье, выплаты пленным и их семьям, помощь с приобретением жилья и другие шаги дают сигнал, что Украина последовательно работает для людей, чтобы улучшить для них ситуацию», – отметил Резников.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ, сервисный центр
 
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