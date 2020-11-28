27 ноября линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 174 человека

28.11.2020 11:00

174 человека пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору Еленовка - Новотроицкое в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 24 транспортных средства, 103 человека. На территорию Украины выпущено 15 транспортных средств, 71 человек", – сказано в сообщении.