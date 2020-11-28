Стало известно, где разместится мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Донбассе

28.11.2020 09:00

Кабинет министров Украины выделил 118 млн грн на обустройство 3 мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Донецкой области. Ранее была информация, что на востоке разместят 2 таких — в Краматорске и Мариуполе. Но эту идею пересмотрели — госпиталь будет 1 и появится в Славянске, сообщает Свободное радио.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что госпиталь появится в Славянске, в областной клинической психиатрической больницы. Площадь здания 7000 м2, здание обеспечена водо- и теплоснабжением, а также туда подают достаточно электроэнергии для будущего госпиталя.

Сейчас в клинике уже выбрали руководителя госпиталя, сформировали штат, а также разработали план расположенного на территории. Также в госпитале проработали вопрос с питанием, стиркой, поставкой белья и тому подобное. Ожидается закупка препаратов и средств индивидуальной защиты для персонала.

Однако, по словам Радуцкого, мобильный госпиталь будет работать только если загруженность коек в регионе будет более 70%. По состоянию на 23 ноября в больницах Донецкой области заполненность коек составляет 53,5%.