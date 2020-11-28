В оккупированном Харцизске рабочие завода "Силур" устроили забастовку

28.11.2020 13:00

На сталеканатном заводе «Силур» в подконтрольном группировке «ДНР» Харцызке 25 ноября произошла стихийная забастовка. Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, передает сайт novosti.dn.ua.

«Людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только двадцать процентов. Работники задавали вопрос: как жить на эти деньги?» — рассказал Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы у завода начались после передачи предприятия «от государства в частные руки». «Тут применяется несложная схема: в России размещена фирма-прокладка, на которой оседает прибыль, а на территорию заводится только минимум денег», — подчеркнул бывший командир боевиков «ДНР».

Ходаковский добавил, что руководство «ДНР» не вмешивалось и не подавляло протест с помощью силовиков, «предоставив наемному работнику выяснять отношения с нанимателем самостоятельно».