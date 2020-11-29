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Гуманитарный коридор в Еленовке возобновит работу 30 ноября
29.11.2020 17:00
В понедельник, 30 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР".
Гуманитарный коридор Еленовка - Новотроицкое будет работать с 09:00 до 16:30. Для выезда из "ДНР" необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение "оперативного штаба".
Уточняется, что въезжающие граждане должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Можно сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией на дому.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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