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Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах блокирует почти все инициативы по Донбассу, передает Телеканал новостей «24».
По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Россия не блокирует только переговоры о режиме тишины на Донбассе. А вот вопросы разминирования, обмена удерживаемыми лицами и разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда решать не хочет, выдвигая все новые требования.
"Потому что это российская сторона привязывает к определенным предпосылкам. Одной из таких предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили представители оккупированных территорий", – отметил Кравчук.
Теги: Донбасс, Кравчук, ТКГ
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