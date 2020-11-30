СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"

30.11.2020 17:00

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием центра специальных операций "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, сообщает "Трибун".

По данным ведомства, мужчина выполнял задание так называемого "МГБ ДНР".

"Он взял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - сказано в сообщении.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.