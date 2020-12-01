133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке

01.12.2020 12:00

Восемьдесят один человек въехал в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

«На территорию Республики запущено 14 транспортных средств, 81 человек. На территорию Украины выпущено 13 транспортных средств, 52 человека», — сказано в сообщении.