В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"

01.12.2020 08:00

Численность незаконных вооруженных формирований сепаратистов на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек, еще три тысячи кадровых военных проходят службу в 1-ом и 2-ом армейских корпусах (АК). Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на слова своего представителя Вадима Скибицкого, передает Корреспондент.net.

При этом Скибицкий, комментируя проведение местной "властью" мобилизационной готовности, заявил, что укомплектованность войск противника на востоке Украины составляет до 80%. Более укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения сепаратистов.

По его данным, в ОРДЛО отмечается отток военнослужащих из частей 1-го и 2-го АК и уменьшение мобилизационного ресурса, поскольку в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию РФ.

Чтобы остановить "отток кадров", "власти" всячески блокируют выезд за пределы "республик" граждан в возрасте от 18 до 50 лет.