«Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня

01.12.2020 10:00

Объемы подачи воды в некоторые районы Донецка будут сокращены с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщило КП «Компания «Вода Донбасса»».

«С 15:00 1 декабря по заявке энергопоставляющей компании будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) до 11:00 4 декабря», — отметили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в этот период на 35% будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также полностью прекращено водоснабжение населенных пунктов Верхнеторецкое и Васильевка возле Ясиноватой и Авдеевки.