- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения11:00
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"17:00
- В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина14:00
- Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями13:00
- 133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке12:00
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня10:00
Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями
65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том числе все КПВВ, будут обустроены источниками солнечной генерации, сообщает "Трибун".
Соответствующий меморандум был подписан между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой ОГА.
Так, по информации Минреинтеграции, проект «Стань на светлую сторону» осуществляется при финансировании НАК «Нафтогаз Украины». Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 100 млн грн.
Отмечается, что определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. Результат в Счастье уже есть, в Новотроицком его можно будет увидеть уже через три недели, а в начале следующего года - в Станице Луганской.
Теги: Донбасс, электричество, солнечная энергия, КПВВ
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Гривна не устояла перед евро: свежий курс
- В ДНРовском поселке жители месяц сидят без света
- Мариуполь погрузится во тьму
- Отключение электричества чуть не обернулось для горловчан пожаром
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста09:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета15:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения11:00
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"17:00
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение16:00
- В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина14:00
- Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну12:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста09:00
- Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса08:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса16:00
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета15:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- Опрос показал рост поддержки жесткого карантина среди украинцев13:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"