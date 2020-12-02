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Архив - Донецкая область

Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН

02.12.2020 14:00
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Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (членов группировок «ДНР» и «ЛНР»), использовав формат Аррии Совбеза ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает сайт novosti.dn.ua.
Ранее представительство России в ООН анонсировало проведение 2 декабря онлайн-заседания по формуле Аррии. Среди приглашенных были указаны представители «ДНР» и «ЛНР» — Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.
«Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в Совете безопасности ООН, российская PR-акция даже не будет транслироваться на официальных ресурсах ООН», — подчеркнул Кулеба.
Министр назвал это «четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».



Теги: Луганск, ДНР, ЛНР
 
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