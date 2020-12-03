Последние новости раздела
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения11:00
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря
03.12.2020 17:00
Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".
Уточняется, что пропуск жителей будет осуществляться с 09:00 до 16:30. Для выезда из "ДНР" необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение "оперативного штаба".
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста09:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета15:00
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН14:00
- В Минздраве пообещали не вводить локдаун до конца декабря09:00
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Степанов дал предварительную оценку карантину выходного дня15:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну12:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря10:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета