КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря

03.12.2020 17:00

Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР".

Уточняется, что пропуск жителей будет осуществляться с 09:00 до 16:30. Для выезда из "ДНР" необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение "оперативного штаба".