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Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене

03.12.2020 14:00
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Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене

Россия пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила украинская делегация в ТКГ в четверг, 3 декабря, сообщает Корреспондент.net.
Вместо нормандского формата Россия предлагает перейти к дискуссии между Украиной и представителями ОРДЛО. Таким образом РФ пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН.
"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - сказано в заявлении.
В украинской делегации добавили, что руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".
"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", - резюмировали в ТКГ.



Теги: Украина, Россия, ООН, ДНР, ЛНР, ТКГ
 
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