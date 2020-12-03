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Архив - Донецкая область

В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ

03.12.2020 13:00
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В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ

В оккупированном Донецке ликвидируют отжатый в Украине "Проектно-конструкторский технологический институт". Об этом говорится в "распоряжении правительства ДНР", передает Depo.Донбасс.
Как отмечают оккупанты, срок "ликвидационной процедуры" составит 6 месяцев. Также добавляется, что отдельным "документом" урегулирован вопрос о передаче научно-технической информации, информационных ресурсов, баз и банков данных деятельности института. "Власти ДНР" называют это "оптимизацией сети государственных научных учреждений".
Отметим, что Донецкий проектно-конструкторский технологический институт был основан в 1965 году, а в 2015 году — его "национализировали" сепаратисты.



Теги: Донецк, Донбасс, институт, ликвидация
 
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