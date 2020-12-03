Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

03.12.2020 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении бесплатным питанием в учреждениях образования детей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в подчинении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.