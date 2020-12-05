Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря

05.12.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря

Сто три человека пересекли линию соприкосновения через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» в пятницу, 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
КПВВ функционировал с 9:00 до 18:18 мск. За это время на территорию "ДНР" въехало 18 транспортных средств и 53 человек. Покинули "республику" такое же количество транспорта и 50 граждан.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх