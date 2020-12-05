Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря

05.12.2020 11:00

Сто три человека пересекли линию соприкосновения через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» в пятницу, 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

КПВВ функционировал с 9:00 до 18:18 мск. За это время на территорию "ДНР" въехало 18 транспортных средств и 53 человек. Покинули "республику" такое же количество транспорта и 50 граждан.