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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики ранили украинского бойца

05.12.2020 10:00
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На Донбассе боевики ранили украинского бойца

В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122 калибра и минометов 120 калибра. Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.
В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и он эвакуирован в больницу.
 



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ООС
 
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