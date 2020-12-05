Последние новости раздела
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря15:00
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"17:00
На Донбассе боевики ранили украинского бойца
05.12.2020 10:00
В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122 калибра и минометов 120 калибра. Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.
В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь и он эвакуирован в больницу.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ООС
Читайте также:
- Боевики обстреляли позиции украинских защитников, ВСУ понесли потери
- Сегодня вечером от обстрела боевиков в Волновахском районе погиб 75-летний мирный житель
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское»
- В Донецк пришел вечерний бой
- Обстрелян Докучаевск. Боевики обвиняют ВСУ
- "Путинские отпускники" обстреляли школу в Красногоровке
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе17:00
- "МВД ЛНР" объявило охоту на "новогодних лесорубов"16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря15:00
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"08:00
- КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря17:00
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"16:00
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене14:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ13:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины11:00
- На Донбассе боевики ранили украинского бойца10:00
- Зеленский сделал заявление о локдауне (ВИДЕО)09:00
- Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе17:00
- "МВД ЛНР" объявило охоту на "новогодних лесорубов"16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря14:00
- Россия объявила двух лидеров украинских националистов в международный розыск13:00
- «Заря» прекратила борьбу в Лиге Европы12:00
- В прокат вышла драма о войне на Донбассе "Мать апостолов" (ВИДЕО)11:00
- В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений10:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ
- В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"
- Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН
- Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ
- Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене
- На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"
- «Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета
- В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений
- На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста