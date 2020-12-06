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Архив - Донецкая область

7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке

06.12.2020 17:00
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7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке

Движение через гуманитарный коридор на пропускном пункте «Еленовка» к югу от Донецка возобновится 7 декабря, сообщили в "ДНР".
Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, въехать в "республику" можно по решению "межведомственного оперативного штаба". Все въезжающие должны заполнить бланк-согласие на обсервацию в условиях стационара, но можно сдать экспресс-тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией.
Пересечь линию соприкосновения возможно с 9:00 до 16:30. Между тем, как показывает практика, есть исключения. Так, в пятницу, 4 декабря, пропуск граждан осуществлялся почти на два часа дольше.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, Еленовка, гуманитарный коридор,
 
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