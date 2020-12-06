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Архив - Донецкая область

Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО

06.12.2020 10:00
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Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО

Украина на Донбассе готова "общаться со своими" после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
"Нас часто обвиняют, что мы не общаемся с ОРДЛО, что якобы в других странах общаются с сепаратистами. Я заявляю сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, спецслужбы, наемников, пройдет демилитаризация, и на следующий день мы бы нашли возможность и необходимость встретиться и решать вопросы один на один, нам не нужен Минский процесс. Пусть чужаки уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди в тех районах не являются хозяевами. Они выполняют волю Кремля. И общаться с ними просто нет смысла", - заявил он.


 
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