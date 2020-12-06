Синоптики предупредили о шторме в Азовском море

06.12.2020 11:00

В воскресенье, 6 декабря, в акватории Азовского моря ожидается штормовая погода. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; по портам Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.