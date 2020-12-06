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Архив - Донецкая область

Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой

06.12.2020 15:00
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Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой

Сегодня украинские волонтеры ко Дню Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг в небе над временно неподконтрольной Горловкой. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер и патриот Влад Иванов, передает «ДонПресс».
"Сегодня мы подняли флаг в небе над Горловкой! А также 10 000 открытками поздравим с Днем Вооруженных сил! Мы победим! Мы не остановились, мы не опустили руки! Работаем на победу!", — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, , флаг, День Вооружённых Сил, волонтеры
 
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