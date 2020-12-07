В Мариуполе от коронавируса выздоровели уже более 70% заболевших

07.12.2020 11:00

В Мариуполе на сегодняшний день ПЦР-лаборатории подтвердили коронавирус у 10 610 жителей. Из них от COVID-19 на дому и в стационаре лечатся 2606 пациентов. Об этом сообщается на сайте городского совета, передает MRPL.CITY.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. При этом в городе наблюдается положительная динамика по выздоровлению. Так, из всех заболевших коронавирус уже победили 7850 мариупольцев, что составляет свыше 70%. За все время пандемии зарегистрировали 154 летальных случая.

Также Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за людьми, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19.