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В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-19
В ОРДЛО отказались от гуманитарной помощи, которую правительство Украины предлагало для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для борьбы с COVID-19. Об этом директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий рассказал в эфире "Громадського радио".
Он отметил, что на оккупированном Донбассе ситуация с лечением коронавируса серьезная: не хватает мест в больницах, врачей и лекарств. В "ДНР", к примеру уже привлекают студентов медицинского вуза для лечения больных коронавирусом.
"Мы видим, что украинское правительство делает шаги навстречу и пытается помочь украинцам из ОРДЛО, но оккупационное правительство и отказывается от этой помощи, и не хочет позволить людям выезжать из территории так называемых "республик", в том числе, чтобы получить помощь украинских медиков", — рассказал Реуцкий.
Теги: Украина, гуманитарная помощь, ОРДЛО, COVID-19
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