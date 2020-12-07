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В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца
Внутренне перемещенные лица за услугу смс-информирования в «Ощадбанке» оплачивают 7 грн в месяц, а пенсии могут снимать без комиссии с 1 декабря в отделениях банка. Такое разъяснение дали переселенке в колл-центре «Ощадбанка», передает РПД «Донецкие новости».
«В тарифном пакете "Мій рахунок", предназначенном для целевых выплат, комиссия за смс-информирование составляет 7 грн и списывается ежемесячно в день биллинга – это предпоследняя суббота месяца, при условии наличия в последней неделе месяца не менее одного рабочего дня», – говорится в ответе от официального представителя банка.
В «Ощадбанке» также отметили, что подробно проверить списание комиссий по своему счету можно через систему «Ощад 24/7» или контакт-центр по номеру телефона: 0-800-210-800.
Теги: Ощадбанк, sms, комиссия, переселенец
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