Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС

07.12.2020 08:00

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает УП.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

Военнослужащие, в свою очередь, подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.