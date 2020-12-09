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Архив - Донецкая область

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка

09.12.2020 13:00
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"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка

С 13 декабря поезд 136/135, следовавший по маршруту "Киев-Покровск", будет курсировать до прифронтовой Авдеевки, сообщает ИА "Вчасно".
Отмечается, что отправляться из Киева поезд будет в 19:19, а прибывать в Авдеевку - на следующий день, в 9:10. Отправляться из Авдеевки он будет в 21:15, а прибывать в Киев - на следующий день, в 11:04. Время в пути будет составлять 13 часов 49 минут.
Билеты на поезд "Киев-Авдеевка" уже поступили в продажу.



Теги: Киев, Авдеевка, поезд, Укрзализниця
 
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