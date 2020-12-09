В "ДНР" ввели госрегулирование цен на медизделия и антисептики

09.12.2020 18:00

В "ДНР" ограничили предельные наценки на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%. Ограничения будут действовать 90 дней со дня официального опубликования соответствующего постановления, сообщили в "правительстве республики".

Там добавили, что ограничения коснутся медицинских масок всех видов, респираторов, защитных очков, марли, перчаток, защитных костюмов, пробирок для сбора биоматериала, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств.

Уточняется, что данное решение принято с целью эффективного госконтроля в сфере ценообразования и недопущения спекуляции при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.