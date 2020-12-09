В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)

09.12.2020 10:00

В Мариуполе взялись за восстановление здания городского совета, которое пророссийские силы сожгли еще весной 2014 года, передает ТК «Донеччина TV».

6 лет строение пустовало, теперь там начались строительные работы. Сейчас территорию отгородили забором, очищают от мусора и готовят к реконструкции.

Согласно проекту, здесь будет «прозрачный офис» горсовета, в котором витражные окна позволят в прямом смысле наблюдать за работой чиновников. Общая стоимость реконструкции – 117 млн грн, из них 8 миллионов выделили из городского бюджета, остальные – деньги Европейского банка развития.







